El defensor del Tottenham, Eric Dier, compartió lo que nunca puede faltar en un viaje, aprovechando que está presente con la selección de Inglaterra en el Mundial Qatar 2022, donde sorprede al ser fanático del mate. Algo que no compartió mucho su compañero Harry Kane.

La yerba mate da que hablar en todo el mundo, donde en el Mundial Qatar 2022 no ha sido dejada de lado, siendo, obviamente los argentinos y uruguayos los que andan con su bebida en todos lados.

Pero uno que causó sorpresa fue el defensor Eric Dier, quien en una entrevista para la selección de Inglaterra, donde junto Harry Kane debían mostrar lo que no podía faltar en su bolso, eligió el mate.

"Mate, sí. Lo tomo desde hace mucho tiempo. Empecé en Portugal gracias a mis compañeros argentinos. Es una adicción", comentó.

Es que el nacido en Portugal ha tenido varios compañeros argentinos, como Marcos Rojos, Emiliano Insúa, Fabián Rinaudo y Valentín Viola, quienes le enseñaron a cosumirlo.

"La preparación no es fácil. Llevarlo de un lado a otro es un asunto complicado, pero vale la pena. Es como un té verde fuerte. Creo que es la mejor manera de describirlo. Tiene un gusto muy distrital. Y es fuerte", destaca.

En el video también reveló que Kieran Trippier fue el que le regaló una matera, donde lleva a todos lados su termo y la yerba para consumir.

"Definitivamente tiene el mismo efecto que un café, realmente te despierta. En la mañana tengo sueño si no lo tomo", precisa.

Kane no lo sigue

El delantero de la selección de Inglaterra, Harry Kane también participó del video, donde confirma que su compañero anda en todo momento tomando mate.

Eso sí, a la hora de consultarle por la yerba, el goleador no estuvo muy de acuerdo, asegurando que se queda con el café.

"Probé un poco, pero simplemente no es para mí. Algunas cosas no son para ciertas personas. Yo soy un hombre de café, no de mate. Es demasiado desordenado y prepararlo lleva mucho tiempo", finaliza.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22