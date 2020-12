Mauricio Isla deja en suspenso la partida de Reinaldo Rueda de la Roja: "No sé si va a Colombia o terminará en Chile"

La selección chilena sigue esperando que Reinaldo Rueda aclare su situación contractual. El técnico está en Colombia negociando para asumir la banca cafetalera y así sellar su partida de la Roja luego de tres años llenos de críticas.

La situación en el equipo de James Rodríguez no es la mejor y si bien quieren los servicios de Triple R, la federación de dicho país no quiere pagar la salida a la ANFP. Pero mientras toda la burocracia monetaria sigue su curso, los seleccionados nacionales comienzan a inquietarse.

Este miércoles Mauricio Isla participó de la conferencia de prensa del Flamengo y aprovechó la oportunidad para hablar de la situación del DT, con quien aseguró ni siquiera haber hablado.

Mauricio Isla aseguró que si Rueda se va a Colombia es por un motivo muy personal. Foto: Agencia Uno

"Es una decisión muy personal de Rueda. No he hablado con él si es que va a Colombia o trabajará en Chile", lanzó el huaso en un impecable portuñol.

Para Isla, que el estratega quiera partir responde a una necesidad privada. "Es una decisión muy muy personal. Es un entrenador muy bueno, pero estoy muy ligado al Flamengo".

Finalmente el Huaso recalcó que no tiene la más mínima idea de lo que vaya a pasar con Rueda, descartando de lleno una conversación con referentes. "No he hablado nada con la selección. No sé si va a Colombia o terminará en Chile".