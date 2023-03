Lionel Messi vive horas claves en Francia. Pese a que tras el Mundial todo indicaba que renovaría el contrato con el PSG, lo cierto es que el argentino todavía no confirma que seguirá con los parisinos y aumentan los rumores en torno a dónde jugará en la próxima temporada.

De acuerdo a los informes, Messi rechazó la primera oferta de renovación y de hecho se especula con una posible vuelta al Barcelona. Algo que sueñan desde Cataluña, pero que en un inicio aparecía como algo improbable por la forma en la que se fue del club, en medio de la polémica con la dirigencia que preside Joan Laporta.

Sin embargo, el tiempo todo lo cura al parecer y fue el propio dirigente catalán quien reconoció un acercamiento por Messi. Esto, incluso tras las múltilples polémicas que se han producido entre ambas partes.

Pero en una rueda de prensa, Joan Laporta fue claro y señaló que se juntó a conversar con Jorge Messi, padre del argentino, destacando que "nos hemos visto. Lo felicité por Argentina. Hablamos del homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario para el Barça".

Laporta incluso fue más cauto y aclaró que "no quiero hablar por respeto al jugador, que está jugando en el PSG. Lo de Leo no va de dinero, hablamos de un homenaje". Eso sí, destacó que "intercambiamos miradas" con el trasandino en el premio The Best, que entrega la FIFA anualmente.

Pese a las cautas declaraciones, siguen existiendo versiones que indican que el Barcelona busca llevar otra vez a suelo catalán a la Pulga, aunque sigue siendo una maniobra muy difícil de conseguir.