El 2022 terminó como uno de los años más complicados en la vida de Byron Castillo. El lateral quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 tras el fallo del TAS contra Ecuador y, para colmo, sufrió una lesión que lo marginó de la pretemporada del Club León.

Después de mucha polémica con la denuncia de Chile y Perú por su nacionalidad, que la entidad determinó que era colombiana y no ecuatoriana, el defensor a vivido los momentos más complicados en su joven aventura en el fútbol.

Fuera de la selección de Ecuador que disputó el Mundial de Qatar 2022 y con una grave lesión en su tobillo, Byron Castillo despidió el año rogando que el 2023 fuera mejor. Y ya en las primeras horas, tuvo una buena noticia.

En medio de especulaciones sobre su lesión y los problemas legales tras el fallo del TAS para seguir en México, el lateral aparecía en la puerta de salida. Sin embargo, el técnico del León salió al paso para darle un tremendo espaldarazo.

Nicolás Larcamón habló en conferencia de prensa y se refirió a la ausencia de Byron Castillo de la pretemporada. Ahí, recalcó que lo tiene considerado como uno más de los jugadores del plantel y que su continuidad no está en peligro.

"En la conferencia anterior la semana pasada dejé en claro, para que no haya especulaciones con eso, Byron es un jugador que sabemos que quizás las primeras fechas no vamos a poder contar con él", lanzó de entrada el también ex entrenador de Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

"La intención es que tenga una recuperación muy buena de su lesión y poder contar con él, cuanto menos, en la segunda mitad del semestre. Es un jugador que lo vamos a necesitar, planteando los objetivos que planteamos en esta competencia", agregó.

Pero eso no fue lo único, ya que Nicolás Larcamón enfatizó que espera tenerlo antes de marzo, llegando justo tras su operación al tobillo. "Sin lugar a dudas es el gran objetivo, hasta incluso tenerlo antes del cierre de febrero y que llegue a las primeras fechas de Concachampions en buen ritmo".

¿Cuándo puede volver a las canchas Byron Castillo?

Los dichos de Nicolás Larcamón llenan de tranquilidad a Byron Castillo pensando en el 2023, pero también le meten presión para que esté pronto de vuelta en las canchas. Su recuperación tiene un plazo de dos o tres meses, por lo que su avance diario será fundamental para saber si podrá jugar antes de marzo, como espera su entrenador.

De ser así, las fechas en las que puede volver el lateral a la Liga MX pueden ser el 17 de febrero frente al Juárez, el 28 del mismo mes ante Monterrey o el 4 de marzo contra el Atlético San Luis. La idea es que esté listo para que el 8 de marzo esté a disposición para los octavos de final de la Concachampions con el Tauro de Panamá.

Byron Castillo ruega para estar de vuelta en las canchas lo antes posible y así poder ayudar al León en la temporada. Aunque más allá del club, es su propio destino el que necesita levantar. Y es que después de confirmarse los problemas legales, regresar al profesionalismo será una tarea difícil.