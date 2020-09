Santos informa que Huachipato se sale con la suya y deberá pagarle millonaria deuda por Yeferson Soteldo

"Toma chocolate, paga lo que debes", dice una famosa canción. Santos de Brasil se tomó todo el chocolate, pero no quería pagar lo que debía, es por ello que Huachipato llevó el caso a la FIFA, por la deuda del elenco paulista por Yeferson Soteldo.

El Peixe está moroso por un pago de 3.5 millones de dólares por un porcentaje de la carta de hábil volante ofensivo venezolano, que partió a Brasil desde el elenco acerero, tras su paso por Universidad de Chile, donde estuvo a préstamo.

La FIFA respondió y el ex cuadro de Pelé deberá pagar la suma de aquí a 45 días más, y si no lo hace, no podrá realizar refuerzos en el mercado de transferencias en tres períodos de fichajes más.

El mandamás de Santos, José Carlos Peres, explicó la situación y dijo que están juntando el dinero para pagar la deuda a Huachipato.

Yeferson Soteldo se hizo conocido en Huachipato - AgenciaUno

"Fuimos ejecutados por Huachipato, pero el castigo no llega hasta 45 días después. Cualquier castigo solo es válido hasta que paguemos. Es decir, pago realizado: el castigo desaparece. Estamos trabajando para pagar", indicó el dirigente en declaraciones que reproduce Terra Brasil.

De esta forma, Huachipato por fin recibirá el pago que por contrato debe recibir y podrá hacer uso de ese dinero por la venta de Soteldo.