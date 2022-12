Jorge Sampaoli fue protagonista de un tenso momento en la conferencia de prensa del Sevilla previa a su duelo ante Celta de Vigo de mañana en su vuelta por la Liga Española. El ex DT de la selección chilena y de la U vivió un round aparte con el periodista Tito González, a quien encaró por una información supuestamente falsa desde la interna del equipo.

“Usted publicó algo que no es verídico, porque a lo mejor necesita que eso pase para mantener su trabajo. A veces lo entiendo, pero a veces en esta necesidad de información constante se generan situaciones inventadas y espero que usted mejore su fuente, porque queda muy expuesto a eso”, partió diciendo Sampaoli.

El comunicador no guardó silencio y le devolvió el ataque al argentino al responderle que “no sé si usted vio o no vio, no tengo ningún interés de polémica con usted, solamente publiqué lo que pasó en ese entrenamiento. Que usted habló con el presidente y no con Monchi, simplemente”.

“Pero usted relacionó el vínculo que yo hablaba con una persona con el enojo con otra. Eso es su fantasía. Más allá que usted publique lo que imagina o su fantasía, le genera un titular. Usted no vio un enojo. Usted vio que yo hablara con otra persona. Puedo hablar con un jugador y estaría enojado con los otros 22. No se lo digo porque estoy enojado con usted eh”, contestó Sampaoli.

Luego de que González respondiera que “¡no, lo que vi!”, el DT argentino siguió argumentando que “simplemente le digo que usted necesita de eso y a lo mejor su jefe le genera obligatoriedad que a lo mejor hace que su fantasía genere un titula. Sinceramente, en el momento que está el equipo y la situación que está el club, este tipo de cosas no ayudan porque en realidad no hay ningún tipo de verdad en lo que usted refiere. Usted generó que porque yo hablé con el presidente no tendría que hablar con Monchi. Es medio raro lo que usted imaginó”

Por úlitmo González lanzó que “no solamente usted se equivoca en decirme esto así aquí. Mejor me lo dice afuera si quiere, no aquí, en una rueda de prensa que no está para eso. Ahora digo que usted se equivoca en decirme eso y que yo no lo inventé. No tengo nada más para hablar”, a lo que Sampaoli respondió “sí, sí, usted lo inventó”.

Revive el tenso momento de Sampaoli con el periodista:

Este hecho se dio justo en la antesala de que el Sevilla enfrente al Celta de Vigo por la fecha 15 de La Liga, torneo donde Jorge Sampaoli marca ante penúltimo y coquetea peligrosamente con el descenso.