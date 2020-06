Ronaldo se une a la campaña: “No al racismo, no a la violencia”

El brasileño Ronaldo utilizó sus redes sociales para unirse a la campaña en contra del racismo y la violencia, tras lo ocurrido en Minneapolis (Estados Unidos) con la muerte del afroamericana George Floyd, quien sucumbió a manos de la policía local.

A través de su cuenta de Instagram, el doble campeón del mundo, compartió una imagen en la que se le ve vestido con una polera negra y que en el centro dice: “Stop racism” y “Stop Violence”.

Pero eso no es todo, porque el considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos escribió: “Las leyendas de la FIFA decimos no al racismo y a cualquier forma de discriminación. También decimos no a la violencia en todas sus formas”.

Asimismo, como una medida de protesta personal y transmitir aún más el mensaje de que todos somos iguales, el propietario de Real Valladolid de España cambió su foto de perfil para dejar solo la frase: “Not to racism”.