¡Se pasó! Ronald Koeman predijo hace un año la debacle del Barcelona: “Muchos tienen más de 30 años, hay que cambiar”

Ronald Koeman, ya no es misterio, es el favorito para suceder a Quique Setién como entrenador del Fútbol Club Barcelona. De hecho, ya fue visto en la ciudad y se debería oficializar en cualquier minuto.

Pero no sólo su glorioso pasado como jugador blaugrana juega a su favor. Tampoco que se mantenga totalmente activo como seleccionador de Holanda. Una de las cosas que más seduce es que le tiene “sacada la foto” al Barcelona más allá de conocer su escuela, sus bases.

Así fue como reflotó una entrevista del neerlandés en Catalunya Radio en enero de 2019, donde habla del fútbol que le gusta y donde advierte claramente que la renovación ya debió haber empezado en el cuadro culé, apuntando que las principales figuras ya pasaron los 30 años.

“A mí como entrenador me gusta presionar al contrario, robar el balón arriba. Me gusta jugar desde atrás, tener el balón y dominar el juego”, partió detallando sobre su estilo de juego.

Sobre la Pulga, recalcó que “Lionel Messi te gana muchos partidos, necesita una cierta libertad en su juego y el resto de los jugadores tienen que trabajar para que él esté en su mejor posición. Esto es lo más importante”.

Así llegó al análisis del plantel. “Hoy en día el Barcelona ha cambiado bastante, hay jugadores que necesitan tiempo y les cuesta más porque son extranjeros. Iniesta, Xavi Busquets… han venido desde abajo, desde la escuela del Barcelona. Yo soy partidiario de usar gente de la casa, porque saben cómo tiene que jugar el Barcelona”, recalcó.

Pero el problema, para él, viene con el inexorable paso del tiempo. “Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años, Piqué tiene más de 30 años... seguramente estarán algunos años más, pero ¿después qué? Hay que cambiar”, destacó.

“No vas a encontrar un jugador como Messi, ojalá, pero no creo. ¿Entonces? No hay que cambiar un lateral, ni un central ni un extremo. Portero sí tienes (Ter Stegen tiene 28 años), central no tienes, centrocampista no tienes, delantero no tienes y no tienes a Messi... bueno, mucha suerte”, remató de manera categórica.

Barcelona anuncia reestructuración total



Con Quique Setién fuera, el anuncio del Fútbol Club Barcelona fue categórico: “Esta es la primera decisión (la salida del DT) en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo, que se hará desde el consenso entre la actual secretaría técnica y el nuevo técnico, que será anunciado a los próximos días”, sentenciaron en un comunicado escrito y grabado en video.

Ronald Koeman brilló como jugador en Barcelona y ahora lo quiere hacer como DT. | Foto: Getty Images

Es más, ya trascendió que Ronald Koeman tiene visto a su primer prospecto de refuerzo: Donny van de Beek, de 23 años perteneciente al Ajax y dirigido por el próximo DT blaugrana en la selección de Holanda.

El tema es que es mediocampista, mismo puesto de Arturo Vidal el que puede comenzar a despedirse del Barcelona en medio de toda esta reestructuración.

Vidal tiene contrato hasta junio de 2021, pero ya ha estado en órbita de equipos como el Manchester United y la Juventus, donde su amigo Andrea Pirlo asumió como DT.