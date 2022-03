Es oficial: el multimillonario ruso y propietario del Chelsea, Roman Abramovich, informó que tiene decidido vender el cuadro de Stamford Bridge. El empresario de 55 años, que también posee la nacionalidad lituana, israelita y portuguesa, vio acelerada su necesidad de desprenderse de sus activos en Inglaterra tras la invasión de Rusia a Ucrania y las repercusiones de la guerra.

En primera instancia, Abramovich había decidido poner a Chelsea en las manos de un fideicomiso ciego, esto ante las presiones del fútbol por su cercanía con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Hoy, y en un comunicado oficial publicado por el Chelsea en su sitio, Abramovich informa su decisión de desprenderse del Chelsea junto a sus primeras palabras de despedida.

“Me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del club”, manifestó el empresario ruso.

Abramovich agregó que “la venta del club no será acelerada sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el club. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo”.

“Tengan en cuenta que esta ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar y me duele separarme del club de esta manera. Sin embargo, creo que esto es lo mejor para la institución. Espero poder visitar Stamford Bridge por última vez para despedirme de todos ustedes en persona. Ha sido el privilegio de mi vida ser parte del Chelsea FC y estoy orgulloso de todos nuestros logros conjuntos. El Chelsea Football Club y sus seguidores siempre estarán en mi corazón”, sentenció Roman Abramovich.

En Europa se habla que el todavía propietario del Chelsea contempla vender Chelsea en al menos 3.600 millones de euros. Los Blues adeudan 2.000 millones de libras al empresario ruso, claro que Abramovich asegura en el mismo comunicado que no pedirá compensación por ese dinero correspondiente a préstamos.