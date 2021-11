Redgol conversó en Asunción con la leyenda paraguaya Rogelio Delgado quien le prestó el ropero completo al nuevo entrenador de su selección, Guillermo Barros Schelotto, además afirmó que no les sobra nada por lo que llamar a los gemelos Romero fue una buena idea pese a que no tienen club.

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 reinician y en esta doble fecha de noviembre, la selección chilena jugará primero en Asunción frente a Paraguay este jueves desde las 20:00 horas para luego recibir a Ecuador en San Carlos de Apoquindo, jornadas claves para el cuadro de Martín Lasarte.

Los guaraníes recibirán a la Roja con un nuevo entrenador luego de la destitución de Eduardo Berizzo. Guillermo Barros Schelotto tendrá su debut con pocos días de entrenamiento y con poco conocimiento de sus jugadores, pero con la misión imperiosa de sumar para seguir con la ilusión de llegar a Qatar 2022.

Redgol conversó con Rogelio Delgado, ex internacional paraguayo y con paso por Universidad de Chile, el que respaldó al nuevo DT y de paso explica por qué es importante convocar a los hermanos Óscar y Ángel Romero pese a que no tienen club.

"Sé que es un buen entrenador (Barros Schelotto), un entrenador con carácter y que se compromete con sus equipos pero hoy agarró un barco que esta a la deriva en el medio del río, no es fácil la tarea que le espera así que nosotros lo que tenemos que hacer es en espíritu y verdad acompañarlo porque estamos en una situación difícil y no tenemos otra, tenemos que jugar estos partidos a sacar la mayor cantidad de puntos posibles y el pasado cercano en ese aspecto no nos favorece mucho", aseguró el León Paraguayo.

En todo caso Delgado fue solidario con Eduardo Berizzo, al que no critica por los resultados, asegurando que todo venía de antes.

"Yo de todas maneras desligo gran parte de la responsabilidad al cuerpo técnico porque lastimosamente el proceso para estas eliminatorias hubo varia decisiones que no son selectas y eso es demasiado importante a nivel de selección, el bochorno de Osorio en los primeros tiempos indudablemente que nos llevo a dilapidar el tiempo precioso que podíamos haber aprovechado", explica.

De todos modos, Delgado destaca que "tenemos un equipo con muy buenos futbolistas pero que lastimosamente no ha tenido el funcionamiento que se esperaba, los motivos seguramente los técnicos van a tener la precisa verdad… de todas maneras cuando tienes buenos jugadores un día amanecen iluminados y pueden hacer un gran partido y sacarlo adelante".



El ex mundialista en 1986 consultado por la nominación de los hermanos Óscar y Ángel Romero, dio su visto bueno pese a que no estén con club luego de su traumática salida de San Lorenzo.

"Me parece que Paraguay no esta en condiciones de prescindir de ninguno de sus futbolistas, los hermanos romeros son jugadores con personalidad, muy buenos jugadores, si el cuerpo técnico los quiere y creen que pueden ser útiles me parece muy bien que los convoque", cerró.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol.cl. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija y wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.