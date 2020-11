Rodrigo Pérez y Fernando Martel defienden a Mario Salas por el descenso de Alianza Lima: "Mediocre culpar a una sola persona"

Alianza Lima descendió a la Segunda División de Perú tras 80 años en la máxima categoría del fútbol incaico. Los íntimos firman una temporada para el olvido, que tuvo en el banco entre sus ex entrenadores, a Mario Salas.

En la capital peruana hay tristeza, considerando que El Rodillo Negro es el club más arraigado en el pueblo del vecino país. Entre los apuntados como principales responsables de la catástrofe está el Comandante.

“Es una tristeza enorme. Tuve la posibilidad de estar en un equipo tan importante, la gente ama a su club y me imagino el dolor que están sintiendo en este momento. Primera vez en la historia que le toca descender y es una pena”, dijo a RedGol Rodrigo Pérez, que le puso sangre chilena a Alianza el 2006.

Agrega que “ahí viví momentos muy lindos, me trataron muy bien, me siento querido y respetado. No sólo en Alianza, sino en Perú”.

Sobre la posible responsabilidad del DT chileno manifestó que “siempre las cosas cuando no se hacen bien culminan con algo como esto. Es general, es muy mediocre la gente que busca culpables en una sola persona. Acá son culpables los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores. Por eso la evaluación tiene que ser completa. Es fácil decir que Mario tiene la culpa, eso sería mediocre. Los culpables son todos. Si bien alguien tiene más responsabilidad que otro, contrataron muy buenos jugadores, pero hubo indisciplina, y eso a la larga te llevó a tener malos resultados, a hacer jugar a gente más joven”.

Añade que “lamentablemente todo esto culmino con alianza descendiendo, una pena, un equipo grande con mucha historia, muy querido por el pueblo peruano, pero esto es fútbol. Es un momento amargo, ahí viví mis mejores momentos. Existen muchos problemas con los chilenos, pero al contrario, me trataron muy bien. Tengo sentimientos encontrados”.

“Hay que ser positivos y pensar en cómo volver a Primera, el dolor va a estar, pero hay que levantarse y el hincha de alianza lo va a hacer”, concluye.

Por su parte, Fernando Martel también defendió al club peruano en 2006: “uno está comprometido con la gente, más que con los dirigentes o con los compañeros, porque tuve feeling con uno o dos. Los chilenos no somos muy queridos allá. Pero uno se ganó el respeto de la gente. Ellos añoran a su Alianza, yo estoy agradecido de la gente, que es la que hace grande ese club. Hoy es un día de tristeza para todos los que vestimos esa camiseta, es un equipo grande”, expuso.

Añade que “más que a Mario se tiene que culpar a los dirigentes. Salas se fue a meter a las patas de los caballos, porque era un equipo que ya estaba conformado. Él llevó un par de jugadores, pero ese equipo no tenía nada. No sé qué tan culpable será”.

Por último el Zorrito comparó escenarios entre Perú y Chile: “aquí uno tiene que estar claros… la U… hubo equipos que se salvaron del descenso por el estallido social, otros por la pandemia, entonces empiezas a jugar con suspicacias en Chile. Colo Colo hoy está abajo por la mala gestión de los últimos años, no por algo de la noche a la mañana. Alianza de 35 partidos ganó 5. Y deberían haber descendido hace cinco fechas”, sentenció.