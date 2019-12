Roberto Soldado: "Yo pensaba que era más grande que Beckham"

El delantero Roberto Soldado reconoció que la indisciplina le pasó la cuenta en su salida del Real Madrid y que está arrepentido de su comportamiento de joven, cuando integró el plantel de los denominados Galácticos en el conjunto merengue entre 2005 y 2008.

En conversación con el Diario The Guardian, el actual delantero del Granada español asume que "había jugadores como Figo, Zidane o Raúl que eran muy profesionales, pero yo miraba a otros, seguí lo que no tenía que haber seguido".

Soldado ha tenido una carrera regular en clubes importantes como Tottenham Hotspur, Valencia, Fenerbahce y Villarreal; pero lo consiguió recién cuando encontró el camino: "El Madrid llamó a mis padres, luego conocí a mi mujer y todo se asentó. Sabía que había ido demasiado lejos, me pasé de la raya".

"Tienes que ser responsable por ti mismo, saber lo que está y lo que no está bien, dónde están los límites. Yo salía pensando que era más grande que (David) Beckham. No estaba mentalmente preparado, es duro. Me hubiera gustado tener la oportunidad de jugar en ese Real Madrid al 100 por ciento, ahora miro atrás y pienso que era un niñato, alguien debía haberme cogido y haberme dado una bofetada".

Es que el hombre se excedió. "Pesaba siete kilos más que ahora, veo fotos y me avergüenza. No me cuidaba, comía muchísimo. Ahora veo fotos y pienso que cómo iba a jugar con los Galácticos con ese estado de forma", asume.

Dice que con otra madurez habría sido distinto. "Me dabas una copa de vino, me la bebía, y si estábamos hablando y a gusto, me tomaba otra. Con 17 o 18 años, si alguien decía de salir a beber algo a la 1 de la mañana, yo era el primero que estaba listo para salir", agrega.