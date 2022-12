Argentina y Francia se enfrentarán este domingo 18 en la finalísima del Mundial de Qatar 2022. Ambas selecciones buscarán conseguir su tercera estrella mundialista y Lionel Messi quiere coronarse con el título que le han exigido durante años. La Albiceleste tiene la misión de representar a Sudamérica en la cita planetaria y es por esto que las expectativas puestas en el conjunto trasandino son muy altas. Nadie ha quedado ajeno al decisivo momento de los argentinos.

Roberto Carlos, histórico de Brasil, fue consultado en diálogo con ESPN sobre la presencia de la selección argentina en la final del Mundial: “siento alegría, claro. Lo he dicho antes, aquí no hay rivalidad. También necesitábamos un equipo sudamericano en la final de la Copa del Mundo. Se fue Uruguay, Brasil y Ecuador. En ningún momento dijimos que Argentina no estaría en la final. Argentina y Francia han hecho una trayectoria diferente en la competición y merecen estar en la final. Para los sudamericanos es muy importante que Argentina esté porque algo ha hecho mejor que Brasil y otras selecciones para estar ahí”, expresó.

“Nuestro partido (hipotética semifinal entre Argentina y Brasil) hubiera sido antes de ayer, pero no fuimos capaces de ganarle a Croacia. Pero ahí está: Argentina y Francia han hecho una trayectoria diferente en esta Copa del Mundo, ambos merecen estar en la final”, agregó el ex futbolista.

¿Argentina campeón?

“Si lo hace por merecer y está con la misma motivación de Francia, y logran ser mejor que Francia, yo desde fuera veo que Argentina viene jugando a un altísimo nivel. Pero no depende de mí, yo no voy a estar en el campo. Estaremos viendo dos grandes selecciones y que gane el mejor. Para mí la alegría es ver ahí a un sudamericano jugando la final”, declaró Roberto Carlos.

El ex crack de la Verdeamarela sentenció que “es una alegría inmensa ver por televisión o en el campo a Kylian (Mbappé) y a Messi jugando. Messi es de un nivel espectacular, todos los saben, es de esos jugadores que no deberían dejar de jugar al fútbol, lo mismo que Zidane, Ronaldo y tantos otros grandes. Quedará en la memoria de los que amamos el fútbol”.

