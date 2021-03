River Plate vs Racing | Fecha, Hora, cómo y en que canal ver EN VIVO ONLINE y en TV el choque de chilenos en la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional

El Racing de Juan Antonio Pizzi parece haber revivido y ahora tiene un choque de gigantes por delante, visitan a River Plate en la séptima fecha del grupo A de la Copa de la Liga Profesional.

Tanto River como Racing luchan por un lugar entre los cuatro primeros del grupo para meterse en los cuartos de final. Ambos han levantado el nivel y están a una unidad de la clasificación. Con varios chileno, se miden en un duelo de infarto.

A Racing le costó, pero el equipo de Pizzi comienza a conseguir puntos con tres victorias de manera consecutiva. Frente a Rosario Central 1-0, Platense por 2-0 y Argentinos Juniors 1-0. Eugenio Mena fue titular en los tres duelo y ya asoma como un fijo para el ex entrenador de Chile. El arquero Gabriel Arias jugó frente al Canalla y contra el Calamar, pero no estuvo en el triunfo por la mínima frente al Bicho. Marcelo Díaz en cambio, sigue lesionado y no ha logrado volver a jugar.

El Millonario venció la semana pasada a Godoy Cruz 6-1 en Mendoza, lo que los deja en el sexto lugar con 10 puntos, solo uno menos que la Academia. Los dirigidos por Marcelo Gallardo se ilusionan y reciben a un Racing que también quiere meterse en los cuartos de final.

Paulo Díaz asoma como titular, algo que ha hecho toda esta campaña, tanto como defensa centra en línea de cuatro o de tres.

Este es un partidazo de por si, sumado a la presencia de jugadores chilenos este encuentro es un imperdible de este fin de semana.

Día y hora: ¿Cuándo juegan River Plate vs Racing por la Copa de la Liga Profesional?

River Plate vs Racing juegan este domingo 28 de marzo a las 19:30 horas de Chile.

La última vez que se enfrentaron ambos equipos, el River de Paulo Díaz goleo a Racing y se quedó con la Supercopa Argentina. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV River Plate vs Racing?

El partido será transmitido por ESPN, revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y Zapping.