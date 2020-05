River Plate o Europa: la incertidumbre del cortado Ivan Rossi en Argentina

Seis meses duró la estadía de Iván Rossi en Colo Colo, jugando pocos partidos y, para Mario Salas, no fue un jugador que sobresaliera del resto, teniendo que abandonar el club de inmediato.

Esta situación hizo que el mediocampista volviera a Argentina para integrarse a los entrenamientos de Marcelo Gallardo en River Plate, club dueño de su pase.

Sin embargo, el Muñeco no tiene considerado al ex Colo Colo, quien antes del coronavirus entrenaba apartado y hoy solo hace entrenamiento físico para no perder contextura en esta cuarentena.

En conversación con el programa radial Ataque Futbolero, Iván Rossi reveló que está entre la espada y la pared. "Siempre es bueno estar ligado a un club como River. Pero si me quedo con el pase en mi poder, la idea es intentar pegar el salto a Europa", expresó.

Para finalizar agregó que, "la oportunidad de jugar en Europa la tuve a los seis meses de llegar a River. La desestimé porque era muy temprana, quería probar en el club y no me arrepiento".