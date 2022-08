Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United, se refirió a la situación que vivió Jamie Carragher cuando Cristiano Ronaldo lo ignoró en plena transmisión televisiva.

Este lunes el Manchester United derrotó como local por 2-1 al Liverpool en el Old Trafford por la tercera fecha de la Premier League de Inglaterra.

En la previa del partido, el delantero de los red devils, Cristiano Ronaldo, sorprendió a los panelistas de la transmisión televisiva al acercarse para saludar a sus ex compañeros Gary Neville y Roy Keane.

Pero el delantero portugués, quien estaba realizando el precalentamiento, ignoró a Jamie Carragher, ex defensa del Liverpool, quien lo había criticado por su actitud en las últimas semanas.

“Siempre pensé que su vuelta (a la Premier) fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United, porque otros clubes no lo quieren", dijo Carragher en su momento.

“Y creo que, si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano en este momento”, añadió.

La acción de Cristiano Ronaldo colmó los portales de la prensa inglesa y las principales personalidades del deporte de aquel país no se han quedado ajenas. Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United, se refirió a lo ocurrido en el césped del Old Trafford.

"Conociendo a Cristiano Ronaldo, Jamie Carragher ha hablado mucho de que él es el problema y cosas así. Créeme, Cristiano habría visto esos comentarios y habría pensado en ir hacia allí y hacerle saber con un poco de... Necesitaba calmarlo, humillarlo y ponerlo en evidencia en directo en la televisión", dijo al medio Five.

"Cristiano es muy calculador, es muy consciente de lo que está pasando, no es alguien que se sienta en casa y desconecta. Siempre lo he dicho: utiliza las redes sociales y los comentarios de la gente como combustible para impulsarse a ser el mejor, lo ha hecho desde que era un niño", añadió.

"Él sabía de cualquiera que hablaba mal de él en los medios de comunicación. Una vez, me habló de Gary Lineker porque es un gran fan de Messi. Yo pensaba: 'Hermano, que ni siquiera estás en este país, ¿cómo puedes ver las imágenes?'. Él lo sabe todo", finalizó.