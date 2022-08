El astro portugués, Cristiano Ronaldo, sorprendió a los panelistas de la transmisión televisiva en la cancha del Old Trafford. Fue a saludar a Neville y Keane, pero rechazó a Carragher.

Este lunes el Manchester United derrotó como local por 2-1 al Liverpoolen el Old Trafford por la tercera fecha de la Premier League.

El astro portugués Cristiano Ronaldo, quien comenzó en la banca de los diablos rojos e ingresó en la segunda parte, le dio una sorpresa a los panelistas de la transmisión televisiva en la previa del partido.

El ex Juventus se dirigió a donde estaba Gary Neville, ex compañero suyo en Manchester United y le dio un abrazo cariñoso. Pero, luego, cuando le tocaba pasar por el ex Liverpool, Jamie Carragher, le rechazó el saludo.

Mientras el conductor hacía bromas sobre la situación, Cristiano pasó a saludar a Roy Keane y luego siguió su camino, continuando con el precalentamiento.

La acción del portugués puede ser vista como un ajuste de cuentas, luego de que Carraguer lo criticara públicamente y afirmara que ya pocos equipos quisieran contar con él.

“Siempre pensé que su vuelta (a la Premier) fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United, porque otros clubes no lo quieren", señaló el ex futbolista.

“Y creo que, si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano en este momento”, finalizó.