Ricardo Gareca le dijo adiós a la selección de Perú. Si bien era algo que se veía venir, sobre todo después de que el experimentado director técnico argentino rechazó la segunda oferta de la Federación Peruana de Fútbol para extender su contrato y seguir al mando de la Bicolor, donde en las últimas horas apareció como opción el nombre de Gustavo Quinteros.

El Tigre comenzó con las despedidas. E hizo la suya públicamente, con muchos agradecimientos, pues en aquel país fue conductor del equipo nacional en dos procesos mundialistas, incluido el de Rusia 2018, que significó el retorno a las Copas del Mundo de los incaicos tras 36 años ausente de esas competencias.

"Necesitaba irme de vacaciones con la familia, dentro de esto les dije si me pudieran acompañar viviendo en Lima. Nunca lo había hecho. Le dije a mi esposa y a mis hijos, que necesitaba que me acompañen más. Pero luego vino el quiebre, no sé en qué momento", manifestó el otrora delantero de Boca Juniors y la selección de Argentina en torno a cuál fue el detalle que lo alejó del cargo.

De todas maneras, Gareca dejó un balance que hace pensar que la situación del fútbol peruano es muy similar a la que vive el chileno. "Es necesario que se mejore en infraestructura. Con el apoyo de los clubes, federación, empresarios, del estado, desde la fiscalización. Perú necesita un proyecto donde se involucre todo el mundo", afirmó el ex DT del Palmeiras de Brasil y de Vélez Sarsfield en Argentina.

"Cuando llegué habían equipos más competitivos, me parece. Estaba Roberto Palacios, Renzo Sheput y Carlos Lobatón", manifestó Gareca en alusión a la época que tuvo como entrenador de Universitario de Lima en 2008. "En la ‘U’ me tocó dirigir a jugadores de mucho nivel. Hoy en día veo un estancamiento, se necesita reestructurar. Es elemental que se crezca para que los jugadores vayan resurgiendo. Cuántas zonas del interior del país debe tener talentos importantes. El fútbol peruano necesita una evolución", sentenció el Tigre, quien también fue adiestrador de Talleres de Córdoba.