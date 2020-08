Ricardo Ferretti y el interés del Atlético Mineiro por Eduardo Vargas: "Son rumores, no hay nada"

Eduardo Vargas termina en diciembre su vínculo con Tigres de Monterrey, por tal razón, aparece como posible refuerzo en varios equipos para esta y la próxima temporada.

Los medios brasileños por ejemplo, han publicado que Turbomán es la obsesión de Jorge Sampaoli para llevarlo al Atlético Mineiro.

Recordemos que los mejores momentos vividos por el atacante los ha protagonizado con el casildense en el banco, ya sea en Universidad de Chile o en la Selección.

Eduardo Vargas convierte ante el New York City en la Concachampions (Getty Images)

El que se refirió a este tema, fue el entrenador de Tigres, Ricardo Tuca Ferretti, el que le bajó el perfil a las noticias que llegan desde Brasil.

"Estos son rumores, no hay nada efectivo ahora, no hay una propuesta, no hay nada. Se mencionan muchas cosas, pero si llegara algo que es bueno para el jugador y es bueno para la institución y tenemos un suplente, entonces no debo de preocuparme", aseguró

Ya medio molesto por las preguntas sobre la salida del chileno, afirmó que "la preocupación sería si sale el jugador y yo no tuviera alguien para poder suplir y el nivel del equipo recaiga".