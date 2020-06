Revientan a Marcelo Díaz en Argentina: "Vendió humo como loco con lo de la banana, lo put** en mil idiomas, me gustaría enfrentarlo"

Marcelo Díaz se ganó el corazón de los hinchas de Racing y el odio de los de Independiente, luego de anotar el único gol en la victoria de la Academia ante el Rojo en el pasado clásico de Avellaneda.

Pero antes de su gol, justo cuando su equipo estaba con dos hombres menos, el volante chileno se comió un plátano, para así recuperar energías y aguantar los últimos minutos del juego.

Esta situación no le gustó para nada al ex Independiente Ezequiel Barco, quien en diálogo con TNT Sports se fue encima del ex Universidad de Chile.

Ezequiel Barco se fue en picada contra Marcelo Díaz - Getty

"Y lo que pasó en el clásico son cosas que pasan... Pero lo de la banana de Díaz fue para la tele, ja. ¿Qué necesidad tenía de ir y comerse una banana? Lo puteé en mil idiomas, ja", sostuvo el ahora jugador de Atlanta United.

Sobre el mismo tema, le dijo a Carepato que "vendió humo como loco. Si yo estaba en ese partido alguna patada de calentura hubiera pegado, ja. A alguno que tuviera de punto... Me encantaría enfrentarlo a Díaz en cualquier partido".

"Encima después usaron eso de la banana para hacer publicidad y videos. Cada uno hace lo que quiere, así es el fútbol", cerró un enojado Barco.