Reinaldo Navia analiza la final mexicana y se la juega: "Nicolás Castillo en algún momento tendrá que reventarla en el América"

Si hay alguien que conoce de cerca a América y Monterrey ese es el chileno Reinaldo Navia. El ex delantero vistió la camiseta de los dos finalistas de la Liga MX, y por eso habla con propiedad del partido que se desarrollará este domingo en el Estadio Azteca.

El Choro, actual comentarista en territorio norteamericano, tuvo una larga conversación con Redgol, donde lanzó sus pronósticos para la final de vuelta (en la ida ganaron los Rayados por 2-1), habló del nivel actual de Nicolás Castillo y realizó un profundo diagnóstico de la presentación de los futbolistas chilenos en el certamen mexicano.

Con ustedes, el medallista olímpico de Sydney 2000...

Navia jugando para América

¿Crees que América podrá dar vuelta la serie ante Monterrey?

Las posibilidades que tiene América de dar vuelta el partido de ida son muy probables, pensando que es una ventaja mínima, de sólo un gol de diferencia, y prácticamente América ha luchado en esta liguilla viniendo de abajo. Las Águilas tienen muchas probabilidades, además, por ser local, porque a los equipos del norte se les complica un poco jugar en Ciudad de México, por la altura, creo que el rendimiento de ellos baja muchísimo, pero eso no quita a que Monterrey los pueda sorprender, porque tienen muchas capacidades en sus jugadores.

¿Tendrá alguna chance de jugar Nico Castillo?

Sí, creo que tiene muchas opciones de estar en cancha mañana. Todo va a depender de cómo salte a la cancha el conjunto de América. No sé si Miguel (Herrera) va a tirar toda la carne al asador, o utilizarlo en algún momento en el caso que América esté en desventaja, con la obligación de salir a buscar un resultado.

¿Cómo evalúas la campaña de Castillo en América, que estuvo marcada por una lesión?

Es difícil hacer una evaluación, porque como dices tú, tuvo una lesión muy importante, que lo mantuvo mucho tiempo afuera. Sin embargo, creo que poco a poco se fue poniendo a tono, sobre todo en lo físico, y en lo futbolístico se fue acomodando con el tiempo, pero yo creo que es un jugador que puede dar mucho más, creo que va a dar mucho más. Nico estaba dando lo que Miguel Herrera quería y justo vino la lesión, pero creo que va a subir su nivel, creo que la gente americanista sigue confiando en él y saben que dará mucho más, no va a decepcionar y en algún momento tendrá que reventarla. Pero por nombre y por capacidad, en algún momento Nico se va a ganar la titularidad y va a ser ese goleador que la gente de América espera.

Pero Castillo no es el único chileno en México. ¿A qué otros tú destacas?

Creo que Luis Felipe Gallegos fue uno de los mejores, porque aparte está en un equipo que no tiene mucha trascendencia (Necaxa), no de mucha envergadura futbolística, pero pese a ello hicieron una gran campaña y él sobresalió muchísimo, fue el líder del equipo. Lo que hizo el chico (Jean) Meneses también sorprendió a todos, es una carta fuerte del León, que se fue ganando de a poco la confianza del técnico y lo hicieron jugar en diferentes posiciones, y en todas respondió. Pero para mí el que más me sorprendió y creo que en cualquier momento va a dar un salto a un equipo más grande es Sebastián Vegas, creo que el central de Morelia tuvo un torneo espectacular, más allá de no ser un jugador alto, lo compensa con su gran timing, garra y fuera. Creo que fue pilar fundamental en el equipo de Guede.