Real Madrid vs Granada: Ver EN VIVO y ONLINE el partido de los merengues por la fecha 15 de La Liga

Ahora van por el Granada. Los merengues parecen no tener nada que los detenga en su camino hacia lo más alto de la tabla. Este fin de semana vencieron por 3-1 al Eibar y quedaron como punteros, igualados en puntos con el Atlético Madrid. Ya son cuatro los triunfos consecutivos para la casa blanca.

El Real Madrid siempre es candidato, y ahora más que nunca. Ya se instalan cómodamente en lo alto de La Liga con 29 puntos, al igual que el Atlético Madrid. Eso si, sus rivales colchoneros cuentan con dos partidos menos que los merengues.

Con goles de Luka Modric, Karim Benzema y de Lucas Vásquez, los actuales campeones no se hicieron problemas para despachar al Eibar como locales. El duelo no estuvo exento de polémica, un periodista acusó a Sergio Ramos de llorón y el capitán merengue no dudó en responder. En la próxima fecha, la 15, se miden contra el Granada de buen presente.

Los rojiblancos derrotaron por 2-0 al Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini y escalaron a la sexta posición de La Liga. Los dos goles los anotó el ex delantero del Valencia, Roberto Soldado. Con 21 puntos y solo cuatro menos que el Villarreal, que se encuentra en el cuarto lugar, el Granada ha sido una revelación esta temporada y promete ser un desafío para los de Zinedine Zidane.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Madrid vs Granada por La Liga?



Real Madrid vs Granada juegan este miércoles 23 de diciembre a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Real Madrid vs Granada?

El partido entre el Real Madrid y el Granda será transmitido por DirecTV:



DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Real Madrid vs Granada?

Para ver el encuentro entre el Real Madrid vs Granada, lo podrás hacer en vivo y online en DirecTV GO.