Real Madrid vs Granada: Fecha, horario y canales para ver en vivo y online a los merengues y rojiblancos por la fecha 15 de La Liga

Real Madrid recibe al Granada luego de su partido frente al Eibar por la fecha 14 de La Liga. Ahora, en la jornada número 15 del torneo español, los merengues deben esperar al cuadro visitante que viene con grandes pretensiones para meterse en la zona alta de la clasificación luego de vencer al Real Betis.

Los dirigidos por Zinedine Zidane hilan tres triunfos hasta la fecha 14, y ahora siguen en su búsqueda del primer lugar, que se ve cada vez más cerca luego de la victoria en el Derbi de Madrid y el Athletic de Bilbao en jornadas consecutivas.

El plantel del equipo parece estar más cohesionado y ha comenzado a sacar resultados importantes después de la clasificación a octavos de final en la UEFA Champions League frente al Borussia M’Gladbach, en un grupo apretadísimo que también compartió con el Inter de Milán de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Incluso, hubo pataleo por la no nominación de Thibaut Courtois a los mejores porteros de The Best. El padre del guardameta no se guardó nada y criticó la decisión.

Granada por su parte, suma dos victorias seguidas en las últimas dos fechas, un gran registro que tiene su resultado más actual en la victoria por 2-0 frente al Real Betis de Manuel Pellegrini en la última fecha. Granada se ubica sexto con 21 puntos.







Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Madrid y Granada por la fecha 15 de La Liga?





Real Madrid y Granada jugarán el día miércoles 23 de diciembre a las 15:45 horas.





Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV Real Madrid vs Granada?





El partido será transmitido a través de DirecTV Sports.

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD).





Online: ¿Dónde ver vía streaming?





La transmisión online será vía DirecTV GO.