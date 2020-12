Padre de Thibaut Courtois defiende a su hijo de las críticas: "No entiendo cómo mi hijo no está entre los deportistas del año"

Thierry Courtois, padre del portero del Real Madrid Thibaut, salió en defensa de su hijo y disparó contra los que critican al golero belga cada jornada en el fútbol español. Luego de la entrega de los premios The Best de la FIFA, el papá la Jirafa aseguró que no está siendo valorado como se merece en su país.

"No entiendo cómo mi hijo no está entre los nominados a los deportistas del año... Creo que en Bélgica, no respetamos lo suficiente a los grandes deportistas. A menudo preferimos insistir en que se puede perder... Algunos incluso le esperan a la vuelta de la esquina. Pero hay que decir que no le sucede a menudo", señaló en conversación con el medio belga L'Avenir.net.

El padre del portero hizo referencia a la última atajada de Courtois ante el Athletic de Bilbao que le dio el triunfo al Madrid: "Thibaut será un motivo de orgullo para nosotros siempre. Y puedo decir que siempre estamos asombrados por lo que hace y lo que muestra. Siempre sale algo que no esperas. Como es parada ante el Athletic en la última jugada".

"Hay más aspectos positivos que negativos. Tenemos mucho cuidado con su imagen", añadió. Cabe recordar que Alisson Becker fue elegido en el 11 ideal de la FIFA, mientras que Manuel Neuer se quedó con The Best a mejor golero de la temporada.

Thibaut Courtois acabó como el "Zamora" de la Liga, con apenas 20 goles encajados en 34 partidos, pero no ha sido suficiente para ser considerado por la FIFA.