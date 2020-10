Ibai sin códigos: "Qué hace Courtois, le ha pedido el Instagram a Cristinini"

La cuarentena nos ha entregado momentos maravillosos en internet, pese a la situación global. Desde el Kun Agüero rompiendo controles por la frustración de perder en un videojuego, hasta Achraf Hakimi, Borja Iglesias, Sergio Reguilón y Thibaut Courtois jugando League of Legends junto a Ibai.



Precisamente este último traicionó al portero del Real Madrid cuando lo dejó en evidencia mientras jugaban Among Us, el videojuego de moda dónde la misión del equipo es encontrar a los impostores. El belga había sido asesinado y por tanto ya no podía hablar con el resto del equipo, una compañera también había corrido con el mismo destino y Courtois aprovechó el tiempo para escribirle por el chat del juego. Con lo que no contaba el mundialista es que todo el equipo podía leer lo que escribía.



“Pero qué hace Courtois por el chat de los muertos, le ha pedido el Instagram a Cristinini”, gritó Ibai para sorpresa de compañeros y del mismo portero, que comenzó a reír nervioso sin saber qué responder. Ibai y Courtois ya han tenido más momentos hilarantes como este, cuando de manera amistosa, el streamer le dijo de todo al portero luego de que lo matara. El espigado jugador le respondió en el mismo tono para la risa de todos los conectados.



���� Pillan a Courtois ligando en pleno directo con la gamer Cristinini.



Si bien el fútbol volvió luego de meses de parón, el arquero del Real Madrid se toma su tiempo para hacer streams de videojuegos y así interactuar con las personas que asisten a sus transmisiones. Tal como se popularizó Sergio Agüero desde hace unos meses.