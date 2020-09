Thibaut Courtois se luce jugando "Among Us" y provoca la ira de Ibai Llanos

Como la situación del coronavirus aún no está controlada, muchas personas siguen en sus casas haciendo cuarentena. Y uno de los pasatiempos que más fuerza ha tomado son los videojuegos, donde la última sensación es el "Among Us".

El multijugador de estrategia y traición ha ganado seguidores en todo el mundo, llegando también a los futbolistas, como es el caso de Thibaut Courtois. El arquero del Real Madrid se estrenó en la plataforma junto al streamer Ibai Llanos y dejó a todos con la boca abierta.

Siendo su primera vez en el juego, tuvo que sufrir varias muertes como tripulante, pero cuando le llegó el momento de ser impostor, puso manos a la obra.

"Among Us" se ha transformado en el juego del momento. Está disponible para dispositivos móviles y PC.

Y fue justamente el streamer quien lo sufrió con todo. Courtois comenzó a eliminar rivales poco a poco y sin que nadie sospechara de él. Fue entonces que se encontró con Ibai, al que destrozó en pantalla, pero lo que vendría después sacó risas a todos.

El español se lanzó con todo y evidenció su ira por la muerte en el juego. "¿Qué hace Courtois? ¡Ter Stegen es mucho mejor que tú, muchísimo! ¡Y Jan Oblak también!", comenzó gritando. "Zidane, mira lo que hace tu p**o portero", agregó.

Una vez terminada la partida, le pidió la reacción y el streamer le contó los gritos a favor de los arqueros de Barcelona y Atlético Madrid, a la que reaccionó con otro insulto en "buena onda".

Among Us se ha transformado en el juego del momento en Chile y el mundo entero, regalando momentos de risa y tensión. Courtois se afirmó y más tarde nuevamente ganó una partida, ganándose los elogios de sus compañeros.