Ibai le hace la vida imposible al Kun Agüero en Among Us: "Yo no fui, boludo"

Sergio Agüero volvió a los streaming y se unió a Ibai para disfrutar de Among Us, pero el streamer español lo hizo sufrir con asesinatos e inculpándolo de una muerte que no cometió. "Ibai, botón, me mataste tres veces. Pero déjame para lo último, cabrón", fueron los descargos del futbolista en plena transmisión por Twitch.

Por su parte, el hispano compartió un clip por su cuenta de Twitter con los momentazos del juego y con un comentario: "Me encuentro muy mal por lo que hice anoche. Este juego va a joderme todo lo que tengo. Perdón Kun".

Me encuentro muy mal por lo que hice anoche. Este juego va a joderme todo lo que tengo. Perdón @aguerosergiokun. pic.twitter.com/eWXH2k9s4D — Ibai (@IbaiLlanos) September 7, 2020

Among Us fue lanzado en 2018 y recién en el 2020 se transformó en el juego más visto y jugado por los streamers en tiempos de cuarentena. La premisa del título es encontrar a los impostores en una nave que eliminan a sus compañeros, para ellos debes ir descartando y a base de estrategia descubrir al asesino. De igual forma, puedes inculpar a gamers inocentes, que son sacados de la partida.

Uno de los momentos más épico de la partida se dio cuando Ibai mató a BarbeQ al frente del Kun Agüero y le echó la culpa aprovechándose de la falta de experiencia del argentino, que se mostró sospechoso y no puedo hacer entender a todos sus compañeros que el verdadero asesino era el streamer español. "Sos vos, gilipollas", fue su único argumento.