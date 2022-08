El fútbol en el Viejo Continente comenzó con todo y este miércoles será el turno del primer duelo oficial de la temporada entre elencos internacionales, se trata de la Supercopa de la UEFA donde el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt chocarán en calidad de campeones de la Champions y Europa League respectivamente.

El duelo a jugarse en el Estadio Olímpico de Helsinki en Finlandia dará por terminada la pasada temporada europea enfrentando a los campeones, duelo donde sin duda, el máximo favorito a quedarse con el trofeo es el Real Madrid.

Los “Merengues” han conquistado la Supercopa europea en cuatro oportunidades, los años 2002, 2014, 2016 y 2017, quedando junto al Liverpool por detrás del FC Barcelona y del AC Milán, líderes del palmarés con 5 títulos cada uno.

Eintracht Frankfurt por su parte, no se quiere quedar atrás y espera dar la gran sorpresa de la jornada, no obstante, el último antecedente no es para nada alentador, ya que, si bien en su estreno oficial ganaron por 4-0 en la DFB Pokal, su debut por la Bundesliga fue paupérrimo cayendo derrotado de manera estrepitosa por 6-1 ante el Bayern Múnich, cuadro bávaro que no notó la ausencia de su ahora exgoleador, Robert Lewandowski.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Madrid vs Frankfurt?

Real Madrid vs Frankfurt por la Supercopa de Europa juegan este miércoles 10 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal dan el partido Real Madrid vs Frankfurt?

Real Madrid vs Frankfurt por la Supercopa de Europa será transmitido en vivo por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Real Madrid vs Frankfurt?

Si buscas un link para ver en vivo a Real Madrid vs Frankfurt podrás hacerlo desde la app STAR+.