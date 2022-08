Este miércoles a las 15:00 horas de Chile el Real Madrid, campeón de la Champions League, se enfrenta al monarca de la Europa League, Eintracht Frankfurt, en Helsinki por la Supercopa de Europa.

En la previa el entrendor merengue, Carlo Ancelotti, afirmó que el equipo está con confianza, pero sabe que los alemanes no se la pondrán fácil: "No, este partido no nos va a engañar (por ser los favoritos). Han jugado una gran Europa League y han merecido ganarla venciendo a equipos muy fuertes".

Al analizar al rival, señaló: "Es un equipo dinámico que conocemos bien. Para ganar el partido, tenemos que luchar, pelear y jugar bien. Tenemos las condiciones para hacerlo porque hemos entrenado bien, tenemos mucha confianza con este partido. Es verdad que ganar la Champions nos ha dado mucha ilusión; esta ilusión sigue viva en nosotros, en toda la afición. Queremos que este momento siga".

Sobre la posibilidad de ganar el sextete, comentó: "¿Seis títulos? Lo que es posible lo vamos a intentar, luchar por todas las competiciones. No tengo ninguna duda. Después, ganar las seis es un reto que es mucho más complicado. Lo posible es luchar e intentarlo y lo vamos a intentar. Ganarlo no lo sé; es, realmente, muy complicado, pero tengo mucha confianza en la plantilla, en todos. Considerando el año pasado, ha mejorado en mi opinión; entonces, vamos a competir y luchar".

Sobre las nuevas incorporaciones, indicó: "Hemos fichado a dos jugadores que han mejorado la calidad física y técnica del equipo. Simplemente, por eso. Después, tenemos un año más de trabajar juntos, de mejorar la alquimia, que ha sido buena el año pasado, pero puede mejorar".

"Nos conocemos mejor. Esta alquimia entre jóvenes y veteranos ha sido una de las llaves del éxito del año pasado. Puede mejorar esto porque estamos más acostumbrados a vivir juntos, a estar juntos. Rüdiger y Tchouaméni aportan calidad en el aspecto físico", añadió.

Sobre un posible reemplazante de Benzema, sostuvo: "Tenemos muchos delanteros. Tenemos una lista buena de delanteros: Mariano, Hazard, Rodrygo, Vinicius, Asensio... ¿Me he olvidado de alguno? ¿No? Entonces, está claro: cuando te falta el mejor delantero del mundo, esto afecta al equipo, pero yo creo que tenemos alternativas. Claro que sustituir a Karim, en estos momentos, es imposible. No hay jugador en el mundo que pueda y, si se constipa, nos adaptamos".

Finalmente, respecto del once para el partido, dijo: "Si estamos aquí, es claramente por el trabajo que han hecho, proque han ganado la Champions. No la hemos ganado solo con once. Los que van a empezar en el campo... No puedo poner más de once, pero voy a poner el equipo que la ha ganado, sí. Con una duda o dos, pero... o tres. Los dos que están aquí creo que van a jugar. Se quieren. Vaya trío, eh".