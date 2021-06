Carletto regresa con todo: "¿Ramos? Veremos, tampoco me imaginaba un Real Madrid sin Ancelotti"

En una operación rápida y sin mayores contratiempos, Real Madrid anunció a Carlo Ancelotti como su nuevo entrenador en una segunda etapa para sustituir a Zinedine Zidane. El técnico dejó su cargo en el Everton para regresar a una institución en la que dejó un gran sabor de boca al obtener la ansiada Décima Champions League.

Para la próxima temporada son muchos los desafíos que tienen los merengues y uno de ellos es lo que pueda suceder en este mercado de fichajes, especialmente con la renovación de su capitán Sergio Ramos. "He llegado ahora y tengo que hablar con el club, lo haremos en los próximos días. Ni me imaginé un Madrid sin Ancelotti y pasó. Este regreso ha sido muy rápido".

Fiel a su estilo, el italiano le escapó a la polémica y no se refirió a la salida de Zizou, quien tuvo duras palabras hacia el presidente Florentino Pérez. "Yo no quiero contestar porque no sé las relaciones de Zidane y el presidente. Cuando el Madrid me llamó yo no tuve duda", comentó en la conferencia de prensa de presentación.

Otra de las grandes incógnitas del cuadro blanco es el regreso o no de Gareth Bale, quien estuvo a préstamo en Tottenham. "Gareth no ha jugado mucho, pero ha marcado muchos goles. Le conozco muy bien y él vuelve. Si él tiene la motivación de jugar puede hacer una temporada,no tengo dudas", apuntó.

En cuanto a las posibilidades que Real Madrid fiche a Kylian Mbappé u otro crack, Ancelotti confía en el actual plantel. "Con jugadores de calidad es más fácil ganar. La individualidad de los jugadores te da algo más. Con esta plantilla el Madrid ha llegado a la semifinal de Champions", puntualizó.