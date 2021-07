Mourinho recuerda encontronazo con Cristiano Ronaldo: "Tengo un problema con los jugadores egocéntricos"

Los portugueses Cristiano Ronaldo y José Mourinho compartieron en el Real Madrid con gran éxito, aunque tuvieron algún roce, tal como reconoce el entrenador.

En el libro Manténganse Locos y Hambrientos del escritor Joao Gabriel, el DT revela que hizo cortocircuito con el jugador debido a su personalidad.

“Tengo un problema con los futbolistas egocéntricos, esos que ponen por delante sus objetivos personales a las metas del equipo. Esto complica el trabajo”, señaló Mou.

Luego, recordó el episodio: “Estábamos en el último minuto de un partido con el Valencia. Veníamos de dos empates consecutivos, pero ganábamos ese partido 2-0. Ronaldo perdió el balón tras intentar un regate a Joao Pereira y casi marca el Valencia. Le dije que después de dos empates era diferente ganar 2-0 a 2-1. No le gustó lo que le dije, pero no fue nada especial”.

Mourinho y Cristiano en 2010 (Getty)

En otros pasajes del libro, afirmó: "Soy un poco víctima de mí mismo. Si pudiera, sería una de las cosas que no repetiría. Gané, gané y gané. Me metí en una dinámica en la que no ganar parecía como el final del mundo".

"Por mi personalidad promocioné un poco esto, que todo es siempre para ganar, ganar o ganar. Cuando llegaba a situaciones en las que era muy difícil hacerlo, algo que para otros entrenadores era algo aceptable, para mí siempre se consideró insuficiente, un fracaso", aseveró.