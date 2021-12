Joaquín rompe impresionante récord y lanza un nuevo mensaje a Pellegrini: "No tengo nada que demostrar"

El Real Betis de Manuel Pellegrini, que no pudo contar con Claudio Bravo en su debut de la Copa del Rey, dio un paso a la siguiente ronda de la competición al imponerse 4-0 al modesto CFI Alicante en un partido que cumplió con las expectativas de ser con pocas complicaciones para los andaluces.

Uno de los tantos fue marcado por el experimentado Joaquín quien llegó a un increíble récord al convertirse en el primer futbolista de las cinco grandes ligas en hacer al menos un gol en 21 temporadas consecutivas en lo que va de siglo y es el primero que un futbolista del equipo blanquiverde anota con más de 40 años.

El veterano, quien llegó a vestir la camista de la selección española, fue ovacionado por los presentes en el estadio El Collao. "Estar 21 temporadas en Primera anotando y aportando no es fácil. Estos son partidos que en la etapa que me encuentro se puede pensar que no voy con ilusión, pero entro al campo con una motivación especial", puntualizó.

En las últimas semanas, el futbolista ha sido noticia al mostrar sus intenciones de retirarse por sentirse en un segundo orden dentro de los planes del Ingeniero. "Quiero aprovechar este tipo de partidos para sentirme futbolista, aportar lo máximo posible y ayudar a los compañeros. Aunque ya no tengo nada que demostrar a nadie, quiero seguir disfrutando del fútbol", señaló.

Betis ahora tiene un importante reto en su próximo compromiso cuando enfrente nal Barcelona por La Liga de España, este sábado, esperando mantenerse dento de los primeros puestos de la clasificación.