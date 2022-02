Las cosas están lejos de arrancar bien para el Deportivo Cali de Rafael Dudamel, quien a pesar del reciente campeonato en Colombia, la actual temporada ha arrancado con un rendimiento muy bajo mientras espera la incorporación de su compatriota Christian Santos proveniente desde Colo Colo.

El equipo que dirige el venezolano con paso por Universidad de Chile solo ha podido sumar tres puntos de 15 posibles y se encuentra en la penúltima posición de la clasificación y en su más reciente compromiso fueron derrotados por 1-0 ante Envigado, en un partido en el que Sebastián Leyton fue titular.

Tras el encuentro, el técnico se mostró evidentemente contrariado por la situación que está atravesando. "Tengo una pena enorme, una pena gigante por la gente que vino a ver al campeón", afirmó durante la conferencia de prensa.

No hemos dado un buen espectáculo y la verdad no encuentro cosas buenas sabiendo lo que tiene nuestro plantel. "Me voy muy triste porque estuvimos muy lejos de nuestra capacidad. Discúlpenme, pero este equipo lo desconozco, tengo muchas cosas para conversar, tengo muchas cosas para trabajar. Tenemos la Superliga y la única forma de ganar es reanimando al equipo", puntualizó.

Su próximo compromiso será frente al Deportes Tolima este miércoles y todo apunta que Deportivo Cali será el próximo destino de Christian Santos, un fichaje que puede resolverse en los próximos días y que espera Dudamel para ser uno de los puntos de mejora tras el comienzo de temporada.