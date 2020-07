Quique Setién se hace el loco ante posible partida de Lionel Messi de Barcelona: "No le he oído nada sobre este tema"

Barcelona está en la cuerda floja, porque dejó escapar puntos y Real Madrid se arrancó en la lucha por el título de la Liga de España.

Por este motivo la semana en Cataluña no estuvo tranquila, porque además explotó la bomba de que Lionel Messi estaba pensando en irse del equipo de cara a 2021.

Sobre este tema habló el cuestionado entrenador Quique Setién, quien en la previa al duelo ante Villarreal fue consultado sobre qué pasará con el astro argentino.

"No voy a especular con el futuro de Messi, porque yo a él no le he oído nada sobre este tema. No quiero especular con el futuro de Messi, porque no es mi cometido", dijo el estratega.