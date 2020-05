"Quieren fotos, quieren agarrarte": Chicharito revela la mayor diferencia entre jugar en Manchester United y Real Madrid

Javier Hernández es uno de los más grande futbolistas mexicanos de todos los tiempos, y pese a que apenas alcanzó a jugar dos partidos con su nuevo equipo, Los Angeles Galaxy, puede jactarse de haber estado en dos gigantes como Manchester United y Real Madrid, donde reveló que el respeto es la gran cualidad que diferencia a ambos equipos.

"En el United nunca sentí en la calle que fuera tan masivo como realmente era. Pero sabes que no hay muchos fanáticos afuera, no hay mucha prensa, no hay noticias que se filtren, puedes caminar mucho en Manchester, te respetan más", reveló el azteca en conversación con Rio Ferdinand en The Locker Room.

"En España también te respetan, pero son más como mi país, quieren cosas de ti, quieren la foto te quieren agarrar", detalló el mexicano, que además agregó: "En España y Portugal es más a la manera latina. Es la cultura, es más abierta, están más expuestos", reflexionó.

De todas formas la estrella mexicana se aseguró de aclarar de inmediato la intención de sus dichos, para así evitar ofender a los fanáticos de los equipos donde jugó: "Creo que es la cultura", dijo el goleador, y agregó:

"Es solo una descripción, no es algo que quiera hacer menos o hacer más en ninguno de los clubes. Es solo una descripción, ya sabes cómo la forma de vida en Inglaterra es un poco más tranquila, un poco más cercana, un poco más de esa manera", dijo Hernández.

El catorce azteca está a la espera de la reanudación de la MLS, donde arribó como figura y recibió la jineta de capitán de Los Angeles Galaxy, pero cuya temporada se vio interrumpida por la pandemia por coronavirus.