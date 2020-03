Quiere romper el mercado: En Europa afirman que Wolverhampton va por el fichaje de James Rodríguez

El fútbol en Europa se complica por el coronavirus, pero eso no significa que los equipos no estén planificando la conformación de los planteles para la temporada 2020-2021. En ese sentido, la prensa española ya especula que el colombiano James Rodríguez no seguirá en Real Madrid, ante su mal rendimiento y los pocos minutos que ha sumado, y su próximo destino estaría en la Premier League.

Según informa Marca “Wolverhampton podría ser ese lugar en el mundo para que el '10' de la Selección Colombia recupere la confianza y vuelva ser tenido en cuenta por la élite del fútbol”.

Agregan que “¿por qué Wolverhampton? Resulta que el representante de James Rodríguez, Jorge Mendes, tiene una muy buena relación con el elenco inglés y desde su ascenso a la Premier League en 2018 llevó al entrenador Nuno Espiritu Santo y después le fue sumando uno que otro portugués hasta tener ocho la plantilla actual”.

Pero eso no sería todo, porque The Sun expuso que “Wolverhampton sería el equipo ideal para que James Rodríguez recupere las horas de vuelo y más en un año tan importante con la Eliminatoria y la Copa América por delante”.

Cabe mencionar que según trascendidos el elenco Merengue quiere vender al colombiano por 90 millones de euros, cifra muy superior a lo que cualquier equipo pagaría por el presente del cafetalero. No obstante, como el equipo británico tiene nuevos dueños asiáticos y estos tienen lazos económicos con el representante de Rodríguez, esto ayudaría a que se pueda concretar su fichaje por una cifra mucho menor.

Actualmente, el equipo británico marcha en la sexta posición con 43 puntos y está a cinco de Chelsea, último clasificado a la próxima edición de la Champions League, y a dos de Manchester United, equipo que está clasificando a Europa League.