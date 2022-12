El pasado martes se encendieron todas las alarmas y más de alguna velita luego de que se supiera que Pelé volvía a caer en el hospital tras complicarse su estado de salud. El boletín médico informó esta jornada que ha tenido una "respuesta adecuada" al tratamiento, tranquilizando a millones de hinchas en todo el mundo que están pendientes de su evolución en el Hospital Israelita Albert Einstein.

¿Qué enfermedad tiene Pelé?

Edson Arantes do Nascimento de 82 años padece un cáncer de colon detectado en septiembre de 2021 que este año se descubrió está ramificado en intestino, hígado y pulmones. Su estado actual es estable y no ha tenido complicaciones en las últimas 24 horas. La leyenda del balonpìé no había sido internado desde abril.

El astro carioca ya no estaba respondiendo a la quimioterapia por lo que fue derivado para recibir cuidados paleativos del que es considerado como uno de los mejores recintos médicos de toda Latinoamérica.

¿Qué son los cuidados paliativos?

Los cuidados paliativos son los que se dan a pacientes graves con el fin de brindarles una mejor calidad de vida. Enfermedades como el cáncer y su tratamiento acarrean síntomas y efectos secundarios no sólo físicos, por eso se da este planteamiento de los cuidados que responde a la persona en su totalidad, no solo a su enfermedad.

En palabras simples busca aliviar los problemas psicológicos, sociales y espitiruales que se puedan presentar debido a un trastorno de salud para que se pueda llevar la enfermedad de una mejor manera, sea o no un paciente en etapa terminal.

Son conocidos también como cuidados de alivio, control de síntomas o cuidades médicos de apoyo y se pueden recibir internados en un hospital, clínicas ambulatorias o incluso desde su propia casa, pero siempre con un médico que esté pendiente de cómo está el paciente.