Programación de la última semana de 2020 en el fútbol internacional: la Premier League y Liga de España no paran

No solo el fútbol chileno tendrá acción en la última semana del 2020. Además, las mejores ligas del fútbol europeo y sudamericano también tendrá varios partidazos para despedir de la mejor manera un accidentado año para el mundo.

En primer lugar, la fecha 16 de la Premier League se disputará entre este lunes y miércoles con grandes cruces como el de Everton vs Manchester City, Manchester United vs Wolverhampton y Newcastle vs Liverpool. Además, el Leeds de Bielsa visitará al Albion.

CRYSTAL PALACE Crystal Palace LEICESTER CITY Leicester CHELSEA Chelsea ASTON VILLA Aston Villa EVERTON Everton MANCHESTER CITY Man City BRIGHTON & HOVE ALBION Brighton ARSENAL Arsenal BURNLEY Burnley SHEFFIELD UNITED Sheff Utd SOUTHAMPTON Southampton WEST HAM UNITED West Ham WEST BROMWICH ALBION West Bromwich LEEDS UNITED Leeds MANCHESTER UNITED Man Utd WOLVERHAMPTON WANDERERS Wolverhampton TOTTENHAM HOTSPUR Tottenham FULHAM Fulham NEWCASTLE UNITED Newcastle LIVERPOOL Liverpool

Zona Horaria: Chile

Por otro lado, la Liga de España también tendrá acción esta semana. Por la jornada 16 del torneo, el Barcelona sin Lionel Messi recibe al Eibar, el Real Madrid visitará al Elche y el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo enfrentará al Levante como forastero.

SEVILLA Sevilla VILLARREAL Villarreal BARCELONA Barcelona EIBAR Eibar CÁDIZ Cádiz REAL VALLADOLID Valladolid LEVANTE Levante REAL BETIS Betis GRANADA Granada VALENCIA Valencia ATLÉTICO MADRID Atlético GETAFE Getafe CELTA DE VIGO Celta Vigo HUESCA Huesca ELCHE Elche REAL MADRID Real Madrid ATHLETIC CLUB Athletic Club REAL SOCIEDAD Real Sociedad OSASUNA Osasuna DEPORTIVO ALAVÉS Alavés

Zona Horaria: Chile

Finalmente, el fútbol argentino tampoco se detendrá y habrán varios chilenos en cancha. Vélez de Pablo Galdames recibe a Estudiantes de La Plata e Independiente de Tucu Hernández visita a Argentinos Juniors. Ambos partidos están programados para este lunes a las 19:20 horas.