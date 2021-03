Presidente del Dortmund sobre Haaland: "No vamos a pedir un crédito para evitar su venta"

El presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, señaló que su intención es retener a sus máximas figuras para la próxima temporada, pero todo dependerá de la situación económica del club.

Watzke dice que el club pierde 4 millones de euros cada partido por no tener público en su estadio, por lo que si la situación continúa así en la próxima temporada se verá obligado a vender a algún jugador.

El futbolista más requerido del plantel es el noruego Erling Braut Haaland, jugador que tiene contrato hasta 2024, y que es pretendido por el Real Madrid.

Sobre la posibilidad de vender a su delantero estrella, Watzke indicó: "En medio de una pandemia, ya no descarto nada. Pero no es necesariamente el objetivo. Lo más importante es el equilibrio financiero: queremos tener un equipo fuerte en el campo y, al mismo tiempo, ser económicamente estables".

"Si vamos a jugar sin espectadores durante la próxima temporada, sin duda tendremos que pensar en vender a un jugador. Porque pedir un crédito a los bancos sólo para no vender un jugador no va a ser nuestro camino", añadió.

Sobre la situación económica del club, afirmó: "El dinero que estamos perdiendo en este momento no podremos recuperarlo pronto. Creo que se necesitarán al menos cinco años para alcanzar el status que teníamos antes de la crisis. Sin embargo, gracias a que hemos trabajado de manera muy conservadora durante la última década no teníamos deuda...".

Finalmente, acerca de la ausencia de público, comentó: "Nunca me acostumbraré a ver el campo vacío. Al contrario, cada día lo llevo peor. El modelo de negocio del fútbol siempre ha consistido en que los espectadores disfruten del juego, paguen una entrada y generen ventas adicionales el día del partido. En mi opinión, no hay club en el mundo que pueda obtener ganancias sin esta situación operativa. Luego está el lado emocional, si pudiéramos abrir el estadio aunque sólo fuera para unos pocos, lo haríamos. Aunque no fuera rentable al inicio...".