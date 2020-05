Presidente de Conmebol denuncia a José Luis Chilavert y el arquero responde: "Abrieron las puertas de la Corrupbol"

Siempre que ha tenido la oportunidad, José Luis Chilavert ha lanzado duras acusaciones contra Alejandro Domínguez. La situación aburrió al presidente de la Conmebol, quien no aguantó más y presentó una denuncia en los tribunales de Paraguay contra el ex arquero por calumnias, injurias y difamación.

El hecho fue confirmado por su abogado, Claudio Lovera, en conversación con Olé. "Es una querella (acusación penal) por los hechos punibles de difamación, calumnia e injuria, realizados al menos en 11 oportunidades a fines del 2019".

La acusación responde a los dichos de Chilavert, quien ha catalogado a Domínguez como corrupto en varias ocasiones. "La querella fue admitida por el Tribunal de Sentencia, que dispuso la notificación al querellado y señaló una audiencia de conciliación (que la ley la impone como obligatoria), como paso previo a la convocatoria a juicio oral y público".

Si bien la situación llevaría al ex arquero y al presidente del enter rector del fútbol sudamericano a una mediación, el abogado reveló que la idea para ellos es ir a juicio. "El mandato es llegar a juicio oral y público y demostrar que se tratan de hechos punibles, para que se apliquen las penas que correspondan", señaló Lovera.

Chilavert no se quedó callado

Como era de esperar, el ex guardameta de la selección de Paraguay no esperó la instancia y respondió con todo a esta acusación. A través de su cuenta de Twitter, Chila señaló que esta será una oportunidad que no dejará pasar para revelar cosas que pasan en el ente rector del fútbol sudamericano.

Por fin me abrieron las puertas de la Corrupbol, ahora el mundo del fútbol se va a enterar de los manejos turbios de ADominguez y sus https://t.co/fQ6As99QkE la lucha de clases en Py,soy el pueblo Pyo contra la clanes políticos,que tanto daño le hace al Py.���������� — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) May 27, 2020

