Prensa mexicana adelanta que el futuro de Felipe Mora está en un club de la MLS de Estados Unidos

Ya es un hecho que Felipe Mora no seguirá en el Pumas de México. El DT Michel Rodríguez no lo tiene considerado y el ex Universidad de Chile deberá buscar nuevos horizontes, al igual que Martín Rodríguez.

Mora estuvo en carpeta de la U, pero su regreso quedó empantanado por el alto sueldo del delantero, imposible para la realidad del fútbol chileno y la precaria situación financiera del Chuncho.

Así las cosas, según Diario Récord en México, el futuro de Felipe Mora estaría en un club de la Major League Soccer de Estados Unidos.

“En lo que se refiere al chileno Felipe Mora, es prácticamente un hecho que no se quedará en Pumas. Incluso, de acuerdo a fuentes cercanas al equipo universitario, ambas partes ya se hablaron de frente; tanto la directiva auriazul no quiere que se quede, como el jugador ya también expresó su deseo de irse, por lo que los esfuerzos de que emigre a otro lado siguen vigentes”, publicó Récord.

Sentenciaron que “la opción más probable sigue siendo la MLS, por lo que siguen tratando de negociar con alguno de los equipos de la liga estadounidense que se han mostrado interesados”.