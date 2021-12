En la Premier League se viven momentos de incertidumbre pues en varios equipos hay brotes considerables de Covid-19 que ya obligaron a posponer tres compromisos de la actual jornada 17 y ahora se suman tres más de la fecha 18 que se jugará este fin de semana, según confirmó la propia competición.

En medio de la semana, no se pudieron disputar los duelos de Brentford vs Manchester United, Burnley vs Watford y Leicester vs Tottenham. Los Diablos Rojos es uno de los equipos más golpeados por los contagios y esta situación tampoco le permitirá alinear a gran parte de sus jugadores ante el Brighton, que estaba programado para el sábado.

Otro de los encuentros que estaba fijado para este mismo día son los de Southampton frente al Brentford, Watford ante Crystal Palace y el de West Ham contra Norwich. A todos esto se suma el duelo entre Everton y Leicester City para un total de cinco encuentros que deberán ser reprogramados.

Sin duda una situación bastante complicada para la competición inglesa que ahora deberá acomodar gran parte de su programación para que todos los equipos involucrados logren ponerse al día.

La Premier League explicó, además, sus motivos para anular los partidos. "Evaluará una serie de factores, incluida la capacidad de un club para alinear un equipo; el estado, la gravedad y el impacto potencial del brote de COVID-19 en el club; y la capacidad de los jugadores para prepararse y jugar el partido de forma segura", afirmaron en un comunicado.