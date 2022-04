Un justo reconocimiento recibió Sergio Agüero, apenas unos meses después de su retiro forzado como futbolista, al ingresar al Salón de la Fama de la Premier League donde brilló con el Manchester City dejando unos números impresionantes que lo convierten en una de las grandes leyendas de la competición.

Fueron 10 temporadas que pasó el Kun con el equipo ciudadano, siendo una de sus grandes incorporaciones ya con la fuerte inversión de Medio Oriente llegando proveniente del Atlético de Madrid. Su impacto fue inmediato pues en su primera campaña, la 2011-12, hizo el mítico gol con el que remontaron al Queens Park Rangers para que los suyos fueran campeones tras 44 años de sequía.

Esa fue la primera de sus cinco ligas inglesas que conquistó, dejando un tremendo legado en la institución en esta competición en la que marcó 184 goles en 275 partidos para ser el futbolista con más tantos en la historia de los celestes, además de ser el cuarto máximo artillero del torneo, líder entre los extranjeros, y anotador principal al Big Six.

"Muchas gracias a la Premier League por este reconocimiento, me enorgullece. Ser incluido en el Salón de la Fama me da una perspectiva real sobre el camino que me llevó hasta aquí. Estoy emocionado y quiero compartir este honor con mi club, Manchester City, y todos mis compañeros", escribió el argentino en su cuenta de Twitter.

Su ingreso al Salón de la Fama de la Premier League pues lo hizo junto a otras siete leyendas del torneo inglés como Patrick Viera, Wayne Rooney, Ian Wright, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Didier Drogba y Vicent Kompany.