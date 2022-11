La selección argentina enfrenta a Polonia en un duelo clave para meterse a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 con la ausencia de Lautaro Martínez como gran novedad en el 11 inicial. Revisa por qué no juega el delantero del Inter.

Scaloni sorprende con la formación de Argentina: ¿Por qué no juega Lautaro Martínez?

Una final de infarto es la que tiene la selección de Argentina ante Polonia este miércoles por la última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Para este trascendental encuentro, Lionel Scaloni sorprendió con la formación inicial al incluir a jugadores como Julián Álvarez en desmedro de Lautaro Martínez.

¿Por qué no juega Lautaro Martínez ante Polonia?

El delantero del Inter de Milan había jugado de titular en los dos primeros partidos de Argentina en el Mundial, sin embargo, irá a la banca en el encuentro ante Polonia solamente por una decisión técnica de Lionel Scaloni.

El jugador de 25 años no tiene ningún problema físico y estará a completa disposición del DT para ingresar en el partido, sin embargo, hasta ahora no suma goles en la Copa del Mundo y no ha tenido un rendimiento destacado.

El Toro fue protagonista en la derrota ante Arabia Saudita por 2-1, en donde se vio bastante movedizo, e incluso le anularon dos goles por el offside semiautomático del VAR, uno de ellos con bastante polémica que los argentinos siguen discutiendo.

Sin embargo, en la victoria por 2-0 ante México, Lautaro no tuvo mucho protagonismo y fue reemplazado por Julián Álvarez a los 63' del partido, un minuto después Lionel Messi abrió el marcador.

El delantero del Manchester City entró bien en el partido ante el Tri y se terminó ganando el puesto en desmedro del Martíne, quien igualmente podría entrar en la segunda parte del partido, sobre todo si Argentina no está consiguiendo el resultado que necesita.

Revisa la formación de Argentina ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022

La formación utilizada por Lionel Scaloni es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Mientras que el DT polaco Czesław Michniewicz forma con: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski; Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Así marcha en vivo el Grupo C de Argentina en el Mundial de Qatar 2022