La selección colombiana tiene lista la nómina para los duelos contra Brasil y Paraguay por la próxima pasada de eliminatorias a Qatar 2022 el próximo 11 y 16 de noviembre. La gran sorpresa fue el llamado de Reinaldo Rueda a James Rodríguez, por primera vez desde el regreso del DT a la banca cafetalera.

Y las reacciones no tardaron en llegar tras el regreso del ídolo colombiano a su selección, quien con 30 años milita en el Al-Rayyan de Qatar. En el programa Palabras Mayores de Antena 2, el periodista Carlos Antonio Vélez acusó que Reinaldo Rueda convocó a James por presiones externas y no por su convicción en el presente de volante.

“Siempre respeté y respetaré las convocatorias de Reinaldo Rueda, por equivocadas que estas sean. Me preocupa sí, que haya cedido a la presión. Sí, claro que hubo presión. Había que meter a James como fuera. Por un cruce de información, que no estoy autorizado a reproducir, percibí que había que meterlo, así fuera a los empujones, y sucedió”, dijo Vélez.

El periodista agregó que “obviamente que lo va a negar. Yo no veo a Rueda diciendo que él llama al jugador porque se creó un ambiente para llamarlo. No, no, él va a decir que él lo llama absolutamente convencido, pero, por lo que percibí en el cruce de información que tuve con gente muy importante del fútbol y de la selección, no hay un convencimiento, pero sí un hecho evidente: había que zafar del problema”.

El comunicador complementa: “en mi caso, sé lo bien intencionado que es el profe Rueda. Pero hay una cosa evidente y es que vuelve a fallar en lo del 500%, que no ha cambiado. La verdad, en el caso puntual de James, es que no está al 500%, ni siquiera al 100%. Lo dijo el mismo Laurent Blanc repetidamente. Dijo que la única manera de que estuviera en forma es que juegue y hasta ahora ha estado en tres partidos, y no completos. En eso sí hay que decir que hay una falla fundamental en el discurso”.

Carlos Antonio Vélez sentenció que “era inevitable, tarde o temprano había que llamarlo. Los sensatos esperábamos que fuera el resultado de un buen estado físico y futbolístico para justificar su convocatoria, pero en ninguno de esos ítems está la presión desde todas partes, de la farándula deportiva y los populistas. Al margen de esto, además hay otras presiones. Había que buscar un buen momento. Digamos que lo deportivo vaya y venga, qué carajo. Eso, a la hora de la verdad, es manejable. El tema es lo disciplinario. ¿Es decente llamar a un jugador que agredió a un árbitro? ¿Que se burló de él? ¿Es normal premiar con Selección a un jugador, que por más importante que sea, está suspendido?”.