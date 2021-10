El reconocido periodista argentino Fernando Niembro se refiere a la actualidad de la selección colombiana y pide un líder, pero aclara que no James Rodríguez, porque es un jugador retirado.

Fernando Niembro sin piedad con James Rodríguez: "No hablo de James, para mi es un jugador casi retirado"

No cabe duda que desde que llegó Reinaldo Rueda a la selección colombiana las cosas cambiaron para los cafeteros, que en las primeras cuatro fechas apenas sumaron cuatro puntos y terminaron echando al entrenador Carlos Queiroz.

Colombia está en el quinto puesto con 15 puntos y este jueves se medirá con Ecuador en un partido clave para las aspiraciones no sólo de ellos, también para la selección chilena.

Eso sí, uno de los problemas que ha tenido Rueda desde que se sentó en el banco cafetero fue el llamar o excluir a James Rodríguez, al que no lo ha considerado, y el tiempo le ha dado la razón.

Fernando Niembro en el programa Planeta Fútbol fue muy duro con el actual jugador del Al Rayyan de Qatar al que trató de futbolista retirado.

“Hay una defensa que responde, un arquero que está fantástico. Me pregunto. No hablo de James, porque para mí James es un jugador casi retirado. ¿En Colombia, en el campeonato colombiano o dentro de este grupo que no ha sido llamado, hay alguien que pueda llevar el equipo emocionalmente?”, aseguró el periodista argentino.

Ni el llamado de Radamel Falcao a la selección colombiana le abre puertas a James, y el propio jugador comienza a convencerse que mientras esté el ex seleccionador chileno en la banca colombiana, no tendrá chances de volver a ponerse la 10 de su país.