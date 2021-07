Perú vs Colombia | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el partido por el tercer lugar de Copa América

Perú y Colombia se despiden de la Copa América en la busca de conseguir el tercer lugar del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Muchos dicen que este es el encuentro que nadie quiere jugar, incluso el polémico periodista argentino Martín Liberman se expresó en contra de la realización de este. "El partido por el tercer puesto no debería existir. No hay ningún beneficio deportivo por jugarlo", expresó el comunicador a través de Twitter. Lo cierto es que no todos piensan así.

El propio técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, quien además dirigió esta misma instancia con Chile en la Copa América anterior, dio su punto de vista frente al encuentro. "Cuando uno queda afuera hubiera querido estar y cuando está ahí, se subvalora, eso nos tiene que desafiar a ser mejores", aseguró el campeón de Copa Libertadores.

Una opinión similar tuvo Ricardo Gareca, que indicó que este partido sirve para valorar la campaña de los equipos que se metieron entre las cuatro mejores del torneo. "Es un reconocimiento a aquellas selecciones que logran encaminarse en las semifinales. No caer en eso de que solo los que llegaron a una final, son los que mejor rendimiento tuvieron", explicó el técnico de Perú.

Lo cierto es que Perú y Colombia chocarán por llevarse la medalla del tercer puesto y según las palabras de sus propios entrenadores, se jugarán todo por irse con un triunfo desde Brasil.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Perú vs Colombia?



Perú vs Colombia juegan este viernes 9 de julio a las 20:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Perú vs Colombia?



El partido será transmitido por Canal 13 y DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Canal 13

Señal abierta y Digital Terrestre:

13 (Santiago) - 13.1 (Santiago)



Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

ZAPPING: 22 (HD)



DirecTV Sports

DTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Perú vs Colombia?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports, DirecTV GO y la señal online de Canal 13.