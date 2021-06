Jean Pierre Bonvallet se toma la prensa peruana tras la clasificación a cuartos de final de Copa América ante Venezuela

El Grupo B de la Copa América terminó su disputa y ya se conocieron los clasificados a los cuartos de final. Perú consiguió dar el golpe y venció por la cuenta mínima a Venezuela, asegurando así su lugar en la próxima ronda donde, de darse algunos resultados, podría enfrentar a Chile.

Pero tras el partido los ojos de los medios incaicos se pusieron en nuestro país, aunque no para analizar a la Roja, sino por Jean Pierre Bonvallet. El youtuber ha sido protagonista en este torneo con su visión de los encuentros y ahora, en especial, con los incaicos.

Y es que luego de sellar su participación en la próxima ronda, el hijo del histórico Eduardo Bonvallet detalló lo ocurrido en la cancha. Esto llamó la atención de la prensa peruana, que de inmediato destacó sus dichos.

Perú aseguró su lugar en los cuartos de final de Copa América venciendo a Venezuela. Foto: Getty Images

El Bocón, uno de los medios deportivos más reconocidos en el vecino país, hizo eco del análisis de Jean Pierre, destacando su opinión sobre Aldo Corzo, una de las grandes figuras ante la vinotinto.

"Lo observé todo el partido, nunca perdió el balón. Siempre se la daba a Pedro Gallese, a Yoshimar Yotún o Sergio Peña, pero no la perdía. Incluso subió más que el lateral izquierdo de Venezuela. Cero cuello e igual gana en el juego aéreo", destacó Bonvallet sobre el jugador.

Pero eso no fue lo único, ya que alabó su nivel para poner a Perú en cuartos. "Jugó hacia adelante con criterio, uno no le puede pedir tanta velocidad porque no da más. Dentro de sus limitaciones, espectacular el partido de Corzo, respetable el jugador de Universitario".

Ahora los peruanos quedan a la espera del que será su próximo rival en los cuartos de final de Copa América. Este será el que termine tercero en el Grupo A, un puesto que se pelean este lunes Paraguay, Uruguay y Chile, con fecha libre.