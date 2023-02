En un verdadero problemón está metido el Manchester City. La Premier League anunció que investigan al club por posibles infracciones al Fair Play financiero, ya que creen que no han entregado información fidedigna con respecto a los montos correspondientes a ingresos y egresos entre 2009 y 2018. Pero Pep Guardiola pone las manos al fuego por los suyos.

La situación podría significarle grandísimas sanciones a los Citizens, como el descenso o incluso un inesperado título a Alexis Sánchez, y por eso mismo es que el director técnico español sacó la voz en medio de la polémica para dejar en claro que confía a ciegas en que no tendrán ningún problema, tal y como les pasó hace unos años.

"Somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario"

El calvo estratega de 52 años oriundo de Sampedor se refirió a la compleja situación, y de entrada dispara que "entre 19 equipos de la Premier League o las palabras de mi gente, confío en lo que me dice mi gente".

"Estoy completamente convencido de que seremos inocentes, ¿pero qué pasará después? ¿Nos detendremos? Desde que Abu Dhabi tomó control del club ha sido lo mismo", continuó con todo el ex DT del Barcelona.

Tras esa intervención, y ante la insistencia de los periodistas por saber si seguirá o no en el club, lanzó que "saben exactamente de qué lado estoy, somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario".

"No me muevo de este asiento, quiero quedarme. Más que nunca, estoy seguro. No me mintieron. Mira lo que pasó con la UEFA, nosotros no hicimos nada malo. ¿Por qué no debo confiar en mi gente?", insistió.

"Creo que tenemos buenos abogados y que vamos a defender nuestra posición. Ya veremos lo que decide un juez y lo que decide la Premier League", complementó para después recordar otra situación similar vivida anteriormente.

"Lo que pasó esta semana desde el lunes es lo mismo que pasó con la UEFA", soltó haciendo alusión a la sanción de dos años sin jugar competencias europeas que les otorgó el Tribunal de Arbitraje Deportivo. "Después de los cargos de la UEFA fuimos condenados (...) Ya tuvimos la acusación, ahora tenemos los cargos", siguió.

"El club probó que era completamente inocente en ese entonces, entonces por qué no podemos pensar lo mismo ahora que solo son cargos o sugerencias", concluyó.