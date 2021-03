Pellegrini niega los rumores de Claudio Bravo a Colo Colo y descarta a Vidal en el Betis por motivos económicos

Manuel Pellegrini no le hizo el quite a ninguna pregunta este viernes en conferenca de prensa, y en la previa del vital duelo de Real Betis ante el Sevilla, el estratega chileno abordó los rumores que rondan acerca de dos de sus compatriotas: Claudio Bravo y Arturo Vidal.

El ingeniero y el portero de La Roja viven días felices junto a los verdiblancos, elenco con el que quedaron sextos en La Liga de España tras una tremenda remontada ante Deportivo Alavés, ganando por 3-2 y sumando puntos escenciales en la batalla por alcanzar puestos europeos.

Pero no todo es color de rosa, ya que en medio de la suplencia de Bravo tras salir de una lesión, surgieron numerosos rumores de un posible retorno del portero a Chile para sumarse a Colo Colo, situación a la que Pellegrini se refirió sin tapujos:

"(A Claudio Bravo) Lo veo muy contento en Sevilla, no sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. El está muy contento aquí también", comentó el entrenador.